Железного коня заменит настоящий?

Замок Руйяк расположен в винодельческом регионе Бордо. Владельцы замка решили отказаться от трактора и теперь обрабатывают почву своих виноградников с помощью этой лошади першеронской породы по кличке Титан, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Здесь убеждены, что при таком подходе почва сохраняется лучше, что, в свою очередь, сказывается на качестве винограда и вина. По словам Лорана Сиснеро, хозяина замка, есть и другие преимущества:

- По нашим подсчётам, теперь, когда у нас в хозяйстве почти 60% работ вместо тракторов выполняют лошади, наши выбросы углекислого газа сократились на 15%.

Но для того, чтобы заменить трактор лошадью, требуется многому научиться. Такая возможность даётся в специальной конной школе для виноделов, находящейся в департаменте Жиронда, известном своими марочными винами.

- Сложнее всего научиться согласовывать все движения, - делится Рафаэль Верден-Сиорат, ученица школы, - ничего не упускать из виду, следить за лошадью, её положением, не забывать об инструменте, смотреть, чтобы лошадь не поранилась.

С лошадью работа идёт не так быстро, как с трактором, но есть и ряд преимуществ. Лошадь обучена останавливаться при малейшем сопротивлении плуга, чтобы не повредить корни лозы. Поясняет Софи Парель, преподаватель школы:

- Все больше винодельческих хозяйств рассматривают возможность использовать, как прежде, лошадей на виноградниках, поскольку лошади выступают реальной альтернативой ископаемому топливу. Лошади, к тому же, легко могут пройти там, где трактор не проедет. Они не так сильно трамбуют почву, и шума от них тоже гораздо меньше. Они могут заменить трактор или стать к нему дополнением. Именно для этого три года назад была создана эта школа. В прошлом году здесь прошли обучение 40 человек.

Сейчас во Франции около 300 виноделов используют в хозяйстве лошадей.