Депортация мигрантов из Великобритании в Руанду сорвалась

Депортация нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду сорвалась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, накануне поздно вечером первый рейс с ними был отменен после вмешательства Европейского суда по правам человека, куда с требованием пересмотра плана британских властей обратились благотворительные организации.

ЕСПЧ заявил, что принял во внимание доказательства того, что заявки просителей убежища, подлежащих депортации в Руанду, не будут рассмотрены должным образом.

Озвученное в апреле решение правительства о высылке мигрантов вызвало шквал критики со стороны правозащитных организаций. Они сочли незаконным и бесчеловечным отправлять людей за тысячи километров в страну, где они не хотят жить.

Активисты и ООН осудили эту политику, назвав ее посягательством на права беженцев, которые большинство стран признало после окончания Второй мировой войны.

После отмены рейса министр внутренних дел Прити Патель, подписавшая соглашение с Руандой в прошлом месяце, заявила, что правительство не собирается отказываться "от правильных действий и реализации планов по контролю за границами страны".

Ранее премьер-министр Борис Джонсон пригрозил выходом страны из Европейской конвенции по правам человека и обвинил юристов в пособничестве преступникам, отправляющим тысячи беженцев в опасный путь через Ла-Манш.