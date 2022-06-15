Кондуктор погиб в столкновении с пожарной машиной в России

Торопившиеся на вызов пожарные стали причиной смертельной аварии в Екатеринбурге, в которой погиб кондуктор автобуса, сообщили в городском управлении МВД, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ДТП произошло около 21:20 вечера 14 июня на углу улиц Коммунистическая и Бакинских Комиссаров. Служебная машина с включенными проблесковыми маячками выехала на перекресток на красный сигнал светофора, и в этот момент ей в бок врезался двигавшийся на зеленый автобус.

Жертвой столкновения стал 20-летний кондуктор - к моменту прибытия фельдшеров он был мертв. Пассажиров в салоне, судя по кадрам с места, не было.

Отмечается, что за рулем автобуса находился 23-летний мужчина, у которого пятилетний стаж вождения.