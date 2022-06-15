Скорая помощь в Латвии сокращает выезды из-за топливного кризиса

Топливный кризис заставил европейские страны начать экономить на здоровье собственных граждан. В Латвии сократили выезды скорых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за роста цен на бензин машины будут отправлять только к тем пациентам, которым нужна неотложная помощь.

В Румынии цены на топливо тоже побили очередной рекорд. Стоимость литра бензина превысила 8,5 леев.

В знак протеста водители устроили коллапс на заправках. Выстраивались в многокилометровые очереди, сигналили и требовали залить бак ровно на ОДИН лей - то есть буквально полстакана.