https://news.day.az/world/1470893.html Скорая помощь в Латвии сокращает выезды из-за топливного кризиса - ВИДЕО
Скорая помощь в Латвии сокращает выезды из-за топливного кризиса - ВИДЕО
Топливный кризис заставил европейские страны начать экономить на здоровье собственных граждан. В Латвии сократили выезды скорых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Из-за роста цен на бензин машины будут отправлять только к тем пациентам, которым нужна неотложная помощь.
В Румынии цены на топливо тоже побили очередной рекорд. Стоимость литра бензина превысила 8,5 леев.
В знак протеста водители устроили коллапс на заправках. Выстраивались в многокилометровые очереди, сигналили и требовали залить бак ровно на ОДИН лей - то есть буквально полстакана.
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