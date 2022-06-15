Сербия на пороге картофельного дефицита

Цена на картофель в Сербии выросла на 193% с 2021 года из-за прошлогодней засухи и крупномасштабного импорта, что может в скором времени привести к дефициту этого вида овощной продукции. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на директора сербской компании Agro-Mobile Ратко Вукичевича, передает Day.Az.

По словам Вукичевича, урожай картофеля в 2020 году установил новый рекорд, и производители использовали его в качестве корма для скота и выбрасывали излишки.

Однако в 2021 году в стране случилась засуха, что привело к значительному сокращению предложения, поскольку большая часть урожая за 2020 год была импортирована.

Министр сельского, лесного и водного хозяйства Владимир Йокович ранее заявил, что Черногория обратится к правительству Сербии с просьбой о закупке основных продуктов питания, чтобы избежать возможного дефицита на рынке.

Как рассказал Йокович, Черногория импортирует товары из Сербии почти на полмиллиарда евро. По его мнению, Белград может зарезервировать для страны основные продукты питания на следующие шесть месяцев.