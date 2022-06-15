Женщина с лицом Фантомаса на саммите Америк удивила пользователей Сети

Пользователи Сети стали активно обсуждать странную женщину, которая появилась в эфире одного из американских телеканалов на заднем плане во время выступления политика-демократа Нэнси Пелоси на саммите Америк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На распространившихся в интернете кадрах видно, что за спиной Пелоси стоит женщина в черно-белом пиджаке со странным выражением лица. По мнению многих пользователей, ее статичная мимика похожа на маску в стиле Фантомаса.

Согласно открытым источникам данных, этой странной женщиной является американский политик, член палаты представителей США и представитель Демократической партии Максин Мур Уотерс.

Чуть больше пяти лет назад Максин Уотерс стала жертвой телефонного розыгрыша. Во время этой беседы, в частности, она выразила готовность противостоять русским хакерам, которые якобы вмешались в выборы в несуществующем государстве Лимпопо и свергли президента Бармалея, поставив на его место "марионетку Кремля" Айболита.