Беременная женщина пострадала в массовом ДТП в Москве

Беременная женщина пострадала 14 июня в массовом ДТП в московском Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Участник аварии рассказал, что в тоннеле образовалась пробка. В ней один из водителей, резко затормозив, собрал за собой "караван" из остальных автомобилей. Там было и такси с беременной девушкой.

"Едем по своей дороге, никого не трогаем, и раз - сзади удар", - уточнил один из участников ДТП.

Как сообщают очевидцы, пострадавшую беременную увезли в больницу на машине скорой помощи.