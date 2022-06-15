Франции грозит большая потеря урожая из-за аномальной засухи

Европейские страны прямо сейчас стремительно "раскаляются" - сразу несколько регионов уже встречают рекордную за 40 лет жару, которую перенести будет не так просто. И главным образом из-за антироссийских санкций, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Цены на электричество выросли, а значит, кондиционер становится роскошью. Некоторые офисы и министерства вообще ограничили его использование.

В Мадриде те, у кого есть такая возможность, ищут спасения в парках или на площадях, где расположены хотя бы фонтаны или питьевые колонки. И так по всему континенту. В Европу пришла жара, синоптики говорят, что она станет рекордной за последние сорок лет.

"Каждый год у нас только жарче, может, и правда все дело в глобальном потеплении. Хотя я и молодая, и даже мне тяжело долго находиться на открытом воздухе, недавно я даже получила солнечный удар", - рассказала жительница Испании Анна.

"Жара невыносимая. Для людей в возрасте такая погода просто опасна. Вообще непонятно, как от нее спасаться, надо или постоянно отмокать в море, или все время пить что-то холодное", - уточнила испанка Изабель.

"Сегодня и правда страшно жарко. Пить постоянно хочется", - отметил студент Овайс Ламчинчи.

Португалия и Испания, юг Франции, Италия - везде температура уже достигла тридцати семи градусов в тени. А ведь это только начало: завтра и послезавтра обещают сорок с лишним. При этом обычные кондиционеры становятся предметом роскоши.

В условиях экономии электроэнергии вентиляторы и кондиционеры становятся не только самым востребованным товаром, но и дорогим удовольствием из-за антироссийских санкций.

Те же ограничения на импорт зерна и удобрений из России ударили по европейским фермерам. Прежде всего во Франции, там уже второй раз с начала июня начинается засуха. Те, кто работает в полях, честно признаются: они бессильны перед санкциями и не понимают, как им спасать урожай.

"Урон хозяйству нанесен огромный. Значительную часть урожая пшеницы и ячменя мы просто потеряли. Последствия этой засухи можно назвать необратимыми. А ведь нам еще и воды не хватает на всех. Так мало, как сейчас, ее не было десятилетиями", - уточнил фермер Жиль Лебер.

"Возможно, у нас не будет воды все лето, и так до осени, до октября-ноября. Уровень реки Луары невероятно низкий. Я не видел такого никогда в мае-июне. Иногда в августе, но в начале лета никогда", - дополнил винодел Фредерик Бурьон.

Ситуация достаточно тяжелая, в том числе из-за того, что местное экспертное сообщество вообще не предлагает никаких идей по поводу того, как сделать жизнь европейцев легче. Вместо этого уважаемые профессора заявляют, что люди сами виноваты в том, что климат изменился.

"Это мы привели к увеличению парниковых газов. Этому способствует и развитая у нас металлургия. Хорошо, конечно, что мы начали использовать возобновляемые источники энергии. Но мы задействовали их слишком поздно, так что от парникового эффекта нас это не спасло! На юге Франции даже выйти на улицу нельзя, не рискуя заработать солнечный ожог! Жителям приходится на обычную прогулку собирать с собой аптечку!" - отметил профессор Университета Болоньи Винченцо Балзани.

Жители тщательно готовятся к выходу на улицу - берут с собой крем, защищающий от солнца, очки, лекарства от головной боли и холодную воду. И это лишь первый месяц лета. Уже сейчас ясно, что улучшений ждать не приходится.