Турция ведет переговоры с 10 странами об аренде земель для сельхозпроизводства

Власти Турции проводят переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства. За рубежом в основном планируется выращивать культуры, производство которых по климатическим и иным причинам в Турции невозможно или осложнено, сообщает газета Türkiye, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция удовлетворяет внутренний спрос на сельхозпродукцию, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом. На экспорт следует поставлять современную продукцию", - приводит газета слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

По информации газеты Hürriyet, переговоры об аренде земель, наряду с Украиной, ведутся со странами Латинской Америки и Африки. За рубежом, в частности, планируется выращивать подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо. Значительная их часть будет предназначена для экспорта. Реализацией проектов займется частный сектор.

Газета отмечает, что вопрос аренды сельхозземель обсуждался в ходе недавнего визита в Турцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Минсельхоз латиноамериканской страны предложил Турции в аренду 400 000 га сельхозугодий.

"Производите 100 кг пшеницы, 70 из них забирайте себе, 30 оставляйте, нам этого достаточно", - приводит Hürriyet слова главы Минсельхоза Венесуэлы Вильмара Кастро Сотельдо.