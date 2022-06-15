Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности
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Для многих людей безопасность - превыше всего. Однако в мире еще можно найти индивидуумов, готовых на неоправданный риск. Например, эти рабочие, которые не спешат соблюдать технику безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.