https://news.day.az/world/1470915.html Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности - ВИДЕО
Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности - ВИДЕО
Для многих людей безопасность - превыше всего. Однако в мире еще можно найти индивидуумов, готовых на неоправданный риск. Например, эти рабочие, которые не спешат соблюдать технику безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре