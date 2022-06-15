В Японии ввели тюремное заключение за оскорбления в сети

Парламент Японии принял закон, который предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на один год за оскорбления в интернете. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Этот шаг законодателей был вызван смертью одной из японских звезд реалити-шоу. Девушка совершила самоубийство, поскольку не смогла перенести нападки на себя в сети. Согласно новому правилу, осужденные за онлайн-оскорбления могут быть оштрафованы на 300 тысяч иен (около 2,2 тысячи долларов) или заключены в тюрьму на один год.