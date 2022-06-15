https://news.day.az/world/1470920.html Массовая драка с ножами и бутылками в Москве - ВИДЕО
Массовая драка с ножами и бутылками в Москве - ВИДЕО
Возле Московского Губернского театра на юго-востоке столицы произошла массовая драка. По мнению свидетелей происшествия, участников было порядка сорока человек и они не гнушались использовать ножи и бутылки.
На кадрах видно, как на дороге неподалеку от Губернского театра собирается небольшая толпа людей. Начинается потасовка, перерастающая в массовую драку. К ней присоединяются новые участники, уходят старые.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, драка продолжалась недолго. По прибытии на место правоохранителей люди успели разойтись. На месте задержали одного из участников, на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка.
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