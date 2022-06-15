Массовая драка с ножами и бутылками в Москве

Возле Московского Губернского театра на юго-востоке столицы произошла массовая драка. По мнению свидетелей происшествия, участников было порядка сорока человек и они не гнушались использовать ножи и бутылки.

На кадрах видно, как на дороге неподалеку от Губернского театра собирается небольшая толпа людей. Начинается потасовка, перерастающая в массовую драку. К ней присоединяются новые участники, уходят старые.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, драка продолжалась недолго. По прибытии на место правоохранителей люди успели разойтись. На месте задержали одного из участников, на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка.