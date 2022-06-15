В Москве горит Театр Наций

В Москве утром 15 июня загорелся Театр Наций. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотрудников и гостей эвакуируют из здания в Петровском переулке. На месте работают экстренные службы.

О причинах возгорания не сообщается.

Здание Театра Наций было построено в 1885 году по проекту архитектора Дмитрия Чичагова в русском стиле. Здесь располагался первый частный театр в России - Русский драматический театр Федора Корша.