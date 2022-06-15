В Техасе мужчина открыл стрельбу в детском лагере в городе Данканвилль. На тот момент в лагере находилось около 250 детей в возрасте от 4 до 14 лет, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Как уточнили правоохранители, неизвестный попал в здание через главный вход лагерного комплекса. Он произвел несколько выстрелов. Подозреваемого ранили прибывшие на место стрельбы полицейские. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Находившиеся в лагере дети и воспитатели не пострадали. Сотрудники лагеря привели их в безопасное место и заперли двери, не позволив подозреваемому проникнуть внутрь.

По данным аналитиков, с начала года в США произошло более 250 массовых убийств с применением огнестрельного оружия, были убиты 746 детей до 17 лет, 1882 ранены.