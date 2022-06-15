https://news.day.az/world/1470932.html Сильное землетрясение в Иране
Сильное землетрясение в Иране
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился возле порта Чарак в провинции Хормозган, а очаг залегал на глубине 8 км. За последний час в указанном районе было зарегистрировано четыре сейсмических толчка магнитудой свыше 4,0.
Информации о последствиях землетрясения не поступало.
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