Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился возле порта Чарак в провинции Хормозган, а очаг залегал на глубине 8 км. За последний час в указанном районе было зарегистрировано четыре сейсмических толчка магнитудой свыше 4,0.

Информации о последствиях землетрясения не поступало.