Откуда в Балтийском море появилось таинственное пятно?

Вот как это выглядело в шведском Скутшере в 2018 году - на местной фабрике произошла утечка соснового масла в море, на устранение ее последствий понадобилось время и много усилий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Аналогичный этому, эксперты считают, и массивный разлив неизвестного вещества в Балтийском море.

На прошлой неделе в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией было обнаружено огромное пятно площадью 77 квадратных километров - к северу от Евле до Хернёсанда.

Шведский телеканал SVT предположил, что утечка произошла с судна, перевозившего сосновое масло в Питео на севере страны.

Образцы вещества исследуют, но версий появления таинственного пятна в море много. По одной из них, это может быть утечка топлива с затонувшего в 1994 году в Балтийском море парома "Эстония".