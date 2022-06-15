Сотни тысяч британских семей лишатся домов

Около 200 тысяч объектов недвижимости в Соединенном Королевстве оказались в опасности из-за последствий изменения климата. Сотни тысяч британских семей к 2050 году могут лишиться домов из-за повышения уровня моря, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Центра исследований изменения климата Тиндаля, передает Day.Az.

В группу риска попали дома в Северном Сомерсете, Седжмуре, Уайре и Суэйле. Власти могут отказаться спасать объекты от затопления в целях экономии. Эксперты считают наводнение неизбежным и прогнозируют повышение уровня моря на 35 сантиметров к 2050 году. Ситуацию усложнит эрозия береговой линии, которая приведет к появлению особенно больших волн.

"Правительство продолжит обеспечивать защиту от стихийных бедствий, но для живущих на берегу граждан этого может оказаться недостаточно. Нужно провести национальную дискуссию на тему степени опасности, в которой оказались эти люди, и каким образом им можно помочь без вреда для окружающей среды", - заявил автор доклада Пол Сайерс. Отмечается, что ранее названное количество оказавшихся под угрозой уничтожения объектов было ниже, так как власти не следят за исследованиями в области климата.