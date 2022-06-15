ЕК начала разбирательство из-за решения Лондона изменить договор о Brexit

Еврокомиссия (ЕК) инициирует судебное разбирательство против Великобритании в связи с решением властей страны в одностороннем порядке изменить протокол по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе королевства из состава Евросоюза. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская комиссия сегодня инициировала судебное разбирательство против Соединенного Королевства в связи с несоблюдением им важных частей протокола по Ирландии и Северной Ирландии. Несмотря на неоднократные призывы к правительству Великобритании реализовать протокол, оно этого не сделало. Это явное нарушение международного права", - отмечается в сообщении.

Речь идет о продолжении начатого в марте 2021 года процесса о несоблюдении Лондоном регламента о контроле за рядом товаров в Северной Ирландии, а также двух новых исках: о неисполнении королевством санитарных требований Евросоюза и непредоставлении ЕС данных торговой статистики по Северной Ирландии, как того требует протокол.

Замглавы ЕК Марош Шефчович, слова которого приводятся в релизе, отметил, что "ЕС остается открытым для диалога с Великобританией, несмотря на иски".

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии.

После месяцев безрезультатных переговоров с ЕС глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила в понедельник законопроект, в котором предлагается внести изменения в ключевые разделы протокола. Например, Лондон настаивает на устранении "ненужной бумажной волокиты", в том числе мер фитосанитарного контроля со стороны Евросоюза, для товаров, которые попадают в Ольстер из других частей королевства. Также британские власти считают возможным предоставить компаниям право самим решать, в соответствии с какими регулятивными нормами - Великобритании или ЕС - они хотят поставлять свою продукцию в Северную Ирландию. Власти королевства также предлагают, чтобы размер налогообложения продукции в Северной Ирландии, включая ставку акцизного сбора, определялся именно в Соединенном Королевстве, и полагают, что любые противоречия между Великобританией и сообществом должны решаться посредством международного арбитража, а не суда ЕС.