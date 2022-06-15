ЕС выделит €3 млрд на сельское хозяйство и ирригацию в Средиземноморье

Европейский союз выделит €3 млрд на программы сельского хозяйства и ирригации в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом сообщила в среду в Каире глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выделим €3 млрд на программы сельского хозяйства и ирригации в регионе, - сказала она. - Мы предоставим Египту €100 млн для борьбы с ценовым и продовольственным кризисом". По словам фон дер Ляйен, необходимо "объединить усилия, чтобы справиться с глобальным продовольственным кризисом", и "Египет будет в авангарде этой технологической трансформации".