Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2 млн баррелей и на 10 июня составили 418,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:38 мск, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,01%, до $119,95 за баррель, стоимость нефти WTI снижалась на 1,2%, до $114,87 за баррель.