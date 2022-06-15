https://news.day.az/world/1471018.html Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2 млн баррелей и на 10 июня составили 418,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.
По данным на 17:38 мск, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,01%, до $119,95 за баррель, стоимость нефти WTI снижалась на 1,2%, до $114,87 за баррель.
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