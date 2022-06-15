Турция инициировала создание «линии связи» с РФ и Украиной по зерновому кризису

Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование "красной линии" связи для выхода из зернового кризиса, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В оборонном ведомстве отметили, что сухогрузы с зерном не могут покинуть украинские порты, что привело к серьезному продовольственному кризису в целом ряде стран мира. Ситуация осложняется наличием морских мин и продолжающимися вооруженными столкновениями в районе черноморских портов.

На фоне дипломатических усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вклад в устранение проблемы вносит и министерство нацобороны Турции.

На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонные разговоры с российским и украинским коллегами. Хулуси Акар заявил Сергею Шойгу и Алексею Резникову о необходимости скорейшего прекращения огня, сопряженного с дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации в регионе.

Одним из пунктов диалога глав ведомств стал вывод сухогрузов с зерном из украинских портов.

По инициативе Акара была сформирована "красная линия" связи, в состав которой вошли по представителю оборонных ведомств трех стран в звании генералов. Представители Украины и РФ по этому каналу могут выходить напрямую на связь с Турцией с целью урегулирования кризиса.