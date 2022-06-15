США выделят Украине дополнительную военную помощь на $1 млрд

Объем дополнительной военной помощи, которую США планируют выделить Украине, может составить $1 млрд.

Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телекомпания, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена "объявит в среду о выделении дополнительной военной помощи Украине на сумму $1 млрд". Как утверждает CNN, новый пакет помощи предусматривает поставку Киеву "гаубиц, боеприпасов и систем береговой обороны".

По данным источников телекомпании, американские власти рассчитывают включить в новый пакет помощи вооружения, "которые могут быть быстро направлены Украине из имеющихся в США запасов". При этом он также подразумевает заключение "новых контрактов на долгосрочные поставки" военной помощи Киеву.