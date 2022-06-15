Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднималась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м на новостях о новом снижении поставок газа по "Северному потоку" и остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 310 за 1 тыс. куб. м, или €121,61 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

В целом стоимость газа с начала торгов в пике увеличивалась более чем на четверть.

Ранее сегодня "Газпром" сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня снизится еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.

Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.