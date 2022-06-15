В Лондоне из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из метро

Линия "Джабили" лондонского метрополитена частично прекратила в среду работу из-за связанного с безопасностью инцидента на станции "Ватерлоо".

Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте государственной организации Transport for London (TfL), отвечающей за работу большей части столичного общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, движения нет на отрезке от станции "Лондон-бридж" до станции "Грин-парк", что приводит к "серьезным задержкам" в отправлении поездов на всей ветке.

Телеканал London Live сообщил в Twitter о том, что причиной закрытия станции и эвакуации находившихся на ней людей стал обнаруженный подозрительный предмет.