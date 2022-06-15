Канада уничтожила 15 млн доз вакцины от ковида

Власти Канады были вынуждены утилизировать почти 15 млн доз вакцины от коронавируса из-за истекшего срока годности.

Об этом в среду сообщила газета National Post со ссылкой на документ, представленный в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание пишет, что уничтожены были 13,6 млн доз вакцины фирмы AstraZeneсa и около 1,2 млн доз препарата производства компании Moderna. National Post выяснила в канадском Минздраве, что страна была готова предоставить вакцины от AstraZeneca по инициативе COVAX в качестве пожертвования для других стран, но дозы лежали на складах производителя с июля 2021 года, и их срок годности истек.

Представитель канадского Минздрава Шарлен Слеман заявила газете, что развивающиеся страны не приняли препараты "из-за ограниченного спроса на вакцины и трудности с их распределением".

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.

Согласно официальной статистике канадского Минздрава, в Канаде выявлено почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. На неделе, предшествовавшей 10 июня, зарегистрировано 9 653 случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире с начала пандемии подтверждено более 536,7 млн случаев COVID-19, умерли свыше 6 млн человек. По обоим показателям первое место в мире занимают США.