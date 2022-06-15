Инфляция в Хорватии в мае ускорилась до рекордных 10,8%

Цены на товары и услуги для личного потребления в Хорватии в мае 2022 года выросли в среднем на 10,8%, чего не наблюдалось в стране за всю историю ведения статистики.

Об этом сообщили журналистам в среду в государственном статистическом бюро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ранее наивысший показатель роста инфляции был зафиксирован в апреле, когда ее темпы составили 9,4%.

Отмечается, что в годовом исчислении цены выросли почти на все категории товаров и услуг в стране, но в наибольшей степени, на 19%, подорожал транспорт. Более чем на 15% стали дороже продукты питания и безалкогольные напитки, на 12% - рестораны и отели,

Также почти на 12% повысилась стоимость мебели и других товаров для дома, на 9,2% - газа, воды, электричества и иных видов топлива.