Эрдоган и Столтенберг обсудили тему заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Столтенберг обсудили тему заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Глава турецкого государства вновь озвучил позицию Анкары по данному вопросу, отметив необходимость принятия шагов по устранению законных опасений Турции в сфере безопасности.

Продвижение в процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без практических шагов по устранению обеспокоенности Анкары и письменных обязательств по пересмотру парадигмы подходов скандинавских стран к борьбе с терроризмом и оборонно-промышленному сотрудничеству, заявил Эрдоган.