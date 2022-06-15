Министр обороны Великобритании посетит Турцию

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес совершит визит в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно информации, в ходе визита министр планирует обсудить Сирию, заявки Швеции и Финляндии в НАТО, а также экспорт зерна из Украины.

По словам министра, Великобритания рассматривает Турцию как возможного гаранта любой сделки для вывоза морским путем зерна через порт Одессы.

Что касается заявки Швеции и Финляндии в НАТО, Уоллес сказал, что "важно" выслушать опасения Турции.