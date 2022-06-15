ФРС США повысила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%, следует из сообщения на сайте американского регулятора. Повышение стало самым агрессивным с 1994 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", - сказано в сообщении.

За увеличение ставки проголосовали десять членов комитета. Они прогнозируют показатель базовой ставки в 2022 году в диапазоне от 3% до 4%, большинство сходится на диапазоне 3,25-3,5%. В 2023 году большинство членов комитета ждут ставку в районе 3,5-3,75%, также прогнозируется ставка в районе 3,75-4% или 4,00-4,25%. При этом только один член комитета прогнозирует ставку в районе 2,75-3% и еще один - в районе 3,25-3,5%.

ФРС также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.