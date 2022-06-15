Главный инфекционист США заразился коронавирусом

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в среду сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Энтони Фаучи сдал экспресс-тест на антиген, [который показал] положительный результат на COVID-19. [Фаучи] полностью привит и дважды ревакцинирован", - отмечается в сообщении. В институте добавили, что в настоящее время у инфекциониста наблюдаются "легкие симптомы" заболевания. Он продолжит исполнять рабочие обязанности из своего дома.

В институте подчеркнули, что Фаучи в последнее время не поддерживал тесных контактов с хозяином Белого дома Джо Байденом или какими-либо высокопоставленными правительственными чиновниками.