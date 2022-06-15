В мире выросла смертность от ковида

Более 3,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8 тыс. умерли. Число летальных исходов выросло на 4%, а число случаев заражения осталось на прежнем уровне по сравнению с предшествующими семью днями, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после пяти недель снижения число смертей, регистрируемых за неделю, вновь выросло" с 6 по 12 июня. По сравнению с предшествующей неделей (30 мая - 5 июня) в мире зафиксирован рост смертности на 4% от ковида, тогда как число случаев заболевания осталось на прежнем уровне. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 250 433 человек и о 8 737 летальных исходах.

Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 8%). Вместе с тем заболеваемость заметно выросла в Восточном Средиземноморье (плюс 58%) и Юго-Восточной Азии (плюс 33%). Существенный рост смертности зафиксирован в Америке (плюс 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 17%).

США сообщили о самом большом числе инфицированных за неделю - 743 723. Далее следуют Китай (501 146), Германия (281 706), Бразилия (279 862) и Австралия (194 158). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 367. Далее следуют Китай (1 201), Бразилия (989), Россия (500) и Италия (443), отмечается в информационном бюллетене.