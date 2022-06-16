Высокая инфляция в еврозоне сохранится до конца 2023 года

Уровень инфляции в странах зоны евро достиг пиковых значений и останется высоким вплоть до конца 2023 года. Такое мнение выразил министр экономики, финансов, цифрового и правительственного суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Les Echos, опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что находимся в середине пика инфляции. Этот пик продлится как минимум до конца 2022 года, а высокая инфляция сохранится до конца 2023 года. Но мы должны понимать, что даже после 2023 года инфляция будет структурно выше, чем та, которую мы наблюдали в течение последних десятилетий, то есть около 2%", - констатировал он.

По словам Ле Мэра, это связано как с климатическим переходом в различных отраслях экономики, так и с "реорганизацией цепочек создания стоимости". "У суверенитета есть своя цена", - пояснил он, добавив, что правительство продолжит усилия по защите граждан от резкого роста цен за счет целевых и временных мер поддержки.