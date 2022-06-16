США передадут развивающимся странам вакцины от коронавируса для детей в возрасте 5-12 лет

Соединенные Штаты выделят развивающимся странам по линии международного механизма COVAX вакцины от коронавируса, предназначенные для детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии в Госдепартаменте, посвященном борьбе с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что достижение поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели по вакцинации от коронавируса не менее 70% мирового населения потребует "скоординированных усилий от всех стран". "Мы знаем, что произведено большое количество доз вакцин, основным вызовом остается вакцинация населения", - подчеркнул Блинкен.

"В этой связи сегодня я хотел бы объявить, что США в партнерстве с COVAX начнут поставку вакцин Pfizer для педиатрического использования среди детей в возрасте 5-12 лет", - указал Блинкен. По его словам, первые партии вакцин для детей "направлены уже сегодня [в среду]". "300 тыс. доз вакцины переданы Монголии, 2,2 млн доз направлены в Непал, на очереди еще множество партий, которые будут отправлены нуждающимся странам", - сказал госсекретарь США.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в октябре прошлого года разрешило прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет включительно вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. В мае FDA также разрешило применение третьей дозы данной вакцины для детей в этой возрастной группе.

Инициатива COVAX была запущена ВОЗ в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа развивающихся стран и государств с низким уровнем дохода к вакцинам от COVID-19. К июлю 2020 года к ней присоединились свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.