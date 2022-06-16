Турция не удовлетворена доводами Швеции и Финляндии по НАТО - Чавушоглу
Представленные Швецией и Финляндией турецкой стороне доводы относительно членства этих стран в НАТО далеки от ожиданий Анкары.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Норвегии Анникен Хюитфельд и Ирландии Саймоном Ковени, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией в связи с их заявками на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий", - сказал, в частности, Чавушоглу.
По его словам, турецкие власти проинформировали о недостатках Стокгольм и Хельсинки, а также руководство Североатлантического альянса.
На вопрос о том, как долго Турция будет выступать против членства Швеции и Финляндии в НАТО, Чавушоглу ответил, что это зависит от готовности этих стран выполнить озвученные Анкарой в этой связи требования.
При этом министр подчеркнул, что Турция относится к странам, наиболее решительно поддерживающим политику открытых дверей НАТО. "Сейчас нам нужно прийти к соглашению о том, как и когда эти две страны оправдают наши ожидания", - пояснил он.
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