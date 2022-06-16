В США надеются на скорое урегулирование с Турцией вопроса о расширении НАТО

Постпред США при НАТО Джулианн Смит в среду выразила надежду на урегулирование с Турцией вопроса вступления Швеции и Финляндии в альянс в "не столь отдаленном будущем", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Практически ежедневно мы ведем с нашими турецкими коллегами массу дискуссий по этому поводу. <...> У нас много союзников, которые собираются вместе, чтобы работать над этим на двусторонней и многосторонней основе. Я уверена, что мы сможем это решить. Я думаю, это в пределах досягаемости. Я надеюсь, мы увидим какое-то решение в не столь отдаленном будущем", - сказала она на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

Смит выразила уверенность в том, что Швеция и Финляндия в конечном итоге вступят в альянс. "Надеюсь, [это произойдет] через недели или месяцы, не годы", - добавила она.