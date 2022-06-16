Российским авиакомпаниям могут поставить более тысячи самолетов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации - при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо", - сказал министр.
По его словам, речь идет о производстве 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).
Также Мантуров указал, что до этого же срока планируется поставить свыше 760 вертолетов.
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