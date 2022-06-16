VivaTech-2022 открылась в Париже

VivaTech, которая считается крупнейшей выставкой технологий в Европе, возвращается в Париж во всей своей красе после двух лет отсутствия из-за пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сирил Фурнери, Euronews:

"Около 2000 экспонентов, в том числе 1800 стартапов, представляют свои инновации. Но главное заключается в том, что эти инновации должны служить определённой цели. Среди тем этого года - углеродная нейтральность, мобильность, будущее занятости, инклюзивность... И, в целом, укрепление технологической экосистемы в Европе".

Выставка технологий проходит после эйфорического 2021 года для европейских стартапов, которые побили рекорды по сбору средств.

"В прошлом году рынок европейского сбора средств составил более 100 млрд евро. За последние 15 лет он увеличился более чем в десять раз. Этот сектор сегодня может стать драйвером роста, который также может стимулировать экосистему и создавать рабочие места", - говорит Флориан Югонне, координатор Европейского инвестиционного банка.

В этом году положительная тенденция несколько замедлилась, особенно для игроков в криптовалюту, которые входят в число звездных гостей шоу. Но выставка может открыть для них новые возможности.

Майкл Траббиа, главный директор по технологиям и инновациям Orange:

"Мы имеем дело с очень инновационными темами, не всё всегда проходит гладко, но это поправимо. Я считаю, что в долгосрочной перспективе нам нужны технологии. А потому я призываю все стартапы и технологические компании задать себе следующий вопрос: "Какой я сам могу внести вклад, особенно в достижение экологических целей?"

"Лучше меньше, да лучше" - это новый девиз французского автопроизводителя Renault, который готовится к прекращению использования топливных двигателей в ЕС. Группа призвала знаменитого музыканта-новатора Жана Мишеля Жарра переосмыслить звуковую идентичность своих электромобилей.

"Слишком долго, особенно во Франции и Европе, мы отделяли технологии от экологии. Технологии - это не проблема для окружающей среды, а скорее решение", - говорит Жарр.

Ожидается, что около 100 000 человек посетят VivaTech до субботы, единственного дня, когда экспозиция будет открыта и для широкой публики.