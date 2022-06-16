https://news.day.az/world/1471085.html В Сирии задержали одного из лидеров "ИГ"
В Сирии задержали одного из лидеров "ИГ"
Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" во время операции в Сирийской Арабской республики (САР) задержала высокопоставленного лидера террористической группировки. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Известно, что коалиция проводила десантную операцию на севере арабской республики.
Других подробностей пока не приводится.
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