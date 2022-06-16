Названы самые дорогие города для жизни миллиардеров

Самыми дорогими городами в мире для жизни миллиардеров в 2022 году стали Шанхай, Лондон и Тайбэй. К такому выводу пришли аналитики швейцарского частного банка Julius Baer в своем докладе "Глобальное благосостояние и образ жизни 2022" (Global Wealth и Lifestyle Report 2022), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что Шанхай второй год подряд возглавляет составленный ими рейтинг. Вторую строчку занял Лондон, сместив с этого места Токио. С третьего по пятое место расположились три азиатских мегаполиса - тайваньский Тайбэй, Гонконг и Сингапур. В первую десятку также вошли Монако, Цюрих, Токио, Сидней и Париж. Нью-Йорк занял 11-е место.

Для составления рейтинга специалисты изучают, сколько в мегаполисах мира будет стоить корзина товаров и услуг роскоши, которые соответствуют жизни людей с доходом в один миллион долларов и выше. В перечень входят недвижимость, автомобиль BMW X7, женская сумка Christian Dior, украшения, женские туфли, мужские костюм и часы, MacBook, виски, вино, велосипеды и тренажеры. Учитываются также такие услуги, как авиаперелет бизнес-классом, номер-люкс в отелях, ужин в лучшем ресторане, медицинская страховка, оплата юристов, обучение детей на степень MBA и лазерная коррекция зрения.

Исследователи отметили, что в 2022 году рынок предметов роскоши восстанавливается за счет отложенного спроса во многих странах мира. Однако инфляция затронула и эту нишу - общая стоимость товаров и услуг для миллиардеров за год выросла на 7,5%.

Сильнее всего с 2021 года, по данным аналитиков, подорожали смартфоны и ноутбуки - на 41%. Ощутимым оказался рост цен на услуги адвоката (+33%) и на велосипеды (+33%). Стоимость женских сумочек и туфель увеличилась незначительно - на 1,8% и 3,6% соответственно. При этом сильнее всего подешевело вино - на 26%. Кроме того, снизились цены на медстраховку (-24%) и учебу в престижном университете (-12%).