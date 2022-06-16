Нефть умеренно дорожает

Мировые цены на нефть после снижения среды умеренно растут в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за поставки сырья при устойчивом спросе. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% - до 118,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 115,83 доллара. В среду нефть подешевела на 2,2% и 3% соответственно.

"Дефицитный рынок предполагает, что любое падение цены, скорее всего, будет краткосрочным или незначительным, а может, и тем и другим сразу", - приводит агентство Рейтер комментарий экономиста OCBC в Сингапуре Хоуи Ли (Howie Lee).

Сочетание опасений за поставки на фоне санкций против российского энергетического сектора и позитивных ожиданий по спросу со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, остается базовой поддержкой для нефтяных цен. Стоимость Brent не опускалась ниже 100 долларов за баррель с 25 апреля, WTI - с 11 мая.

Поддерживает рост котировок и некоторая коррекционная динамика. Удешевление нефти днем ранее превышало 2% после публикации статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 июня неожиданно выросли на 2 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли сильнее прогноза, а бензина - неожиданно снизились. Добыча за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 12 миллионов баррелей в сутки.