Катар приглашает за стол: от традиционных блюд до шоу в тарелке

Еда может многое рассказать о культуре страны - об ее истории, традициях и векторе развития. Euronews приглашает исследовать современную кулинарную площадку Катара в самом широком диапазоне - от веками выверенных блюд до цифровых инноваций в ресторанах, передает Day.Az.

Твердая женская рука

Ресторан Shay Al Shoomos на рынке Souq Waqif в Дохе, управляемый энергичной Шамс Аль Кассаби, знают и любят местные жители и туристы. Мать пятерых детей - первая женщина, открывшая свой бизнес на этой торговой площадке. "Я много работала, день и ночь - рассказывает Шамс. - Я написала две книги, включила в них традиционные рецепты, восходящие к нашим предкам, культуре".

Страсть к кулинарии другой женщины, Айши Аль Тамими, началась из необходимости. Выйдя замуж в 15 лет, Айша попала в семью, где знали толк в еде. "Мне пришлось научиться готовить, чтобы кормить родственников", - говорит она. Бывшая учительница, Айша написала несколько книг о кулинарии, она ведет шоу и мастер-классы. С 2019 года ее сын, также влюблённый в катарскую кухню, открыл Кулинарию академию. Через нее прошли тысяча взрослых и три тысячи детей.

Небо и кухня

Капитан воздушного судна Хасан Аль Ибрагим летает уже почти два десятилетия. За это время он не утратил своей страсти к вкусной еде, посещая местные рестораны и уличные закусочные по всему миру. Хасан рассказывает, как пришел к работе у плиты: "Как вы видите, я - "Капитан-шеф", в основном нахожусь либо в кабине, либо на кухне, это моя жизнь. Я путешествую по миру, знакомлюсь с разными рецептами, пробую разные блюда. В какой-то момент я сделал акцент на своем увлечении, перевел его на другой уровень - скажем так, на профессиональный".

Специально для Euronews он провел мастер-класс. По мнению этого повара, катарскую кухню отличает простота. "У нас насчитывается, может быть, 10-15 блюд, - говорит он. - Разнообразие вносят специи, аромат приправ". Для Хасана кухня прочно ассоциируется с культурой: "Еда - это всегда про традиции, семью, друзей посиделки, хорошие воспоминания!"

Шоу в тарелке

Культура питания в Катаре продолжает развиваться - от научного подхода к продуктам до цифровых инноваций и дегустации. Ресторан Le Petit Chef в отеле Doha's Ritz-Carlton предлагает гостям сет-меню из четырех блюд с цифровой анимацией прямо в тарелке. Перед гостями разворачивается настоящее шоу, например, попытка шефа выудить из моря рыбу для вашего второго. Все препятствия быстро преодолены, и гости могут насладиться необыкновенной едой.

В Iksha360, еще одном модном заведении Дохи, вам предлагают не только изысканные рестораны, оригинальное обслуживание, но и великолепный вид с 40 этажа и выше на Доху, Лусаил и Жемчужину, роскошный рукотворный остров Катара.