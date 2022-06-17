Cпециалисты предупредили об опасности засухи на севере Италии

Надзорные службы, ведущие мониторинг уровня воды в реке По, на севере Италии, предупреждают об угрозе засухи в связи с отсутствием осадков. Как сообщил новостной канал Rai News 24, в некоторых регионах осадков не было на протяжении 110 дней. Для водоснабжения некоторых городов областей Пьемонт и Ломбардия необходимы автоцистерны с водой, отмечает кана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты говорят, что подобного обмеления По не наблюдалось более 70 лет. Уже сейчас уровень воды в реке достиг самых минимальных отметок, обычно соответствующих середине августа. Кризис вызван отсутствием осадков и более высокими, чем среднесезонная норма, температурами.

По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, май этого года был вторым самым жарким с температурой на 1,83 градуса выше, чем среднесезонная норма с 1880 года. Там также отмечают, что самые жаркие года регистрировались в последнем десятилетии в следующем порядке: 2018, 2020, 2015, 2014, 2019 и 2003. В этом году предыдущий рекорд самого жаркого года на Апеннинах может быть побит, предупреждают специалисты.