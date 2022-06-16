Любовный треугольник стал причиной драки

В Башкирии 29-летний россиянин избил битой мужчину, к которому приревновал свою любовницу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации ведомства, подозреваемый ждал свою любовницу, сидя в машине у ларька, в котором она работала. Однако вышедшая из магазина девушка отправилась к другому автомобилю, в котором находился 33-летний местный житель. Подозреваемый решил выяснить у любовницы причину поступка, но та не захотела объясняться. В результате в конфликт вмешался сидевший до этого в машине знакомый девушки.

На попавших в сеть кадрах видно, как подозреваемый отошел к своему автомобилю, а после вернулся с битой и нанес оппоненту несколько ударов по голове, затем попытался наброситься на любовницу, после чего сел в машину и скрылся. В это время женщина вышла на дорогу и обратилась за помощью к проезжающим людям, которые вызвали скорую помощь.

По данным ведомства, подозреваемый мужчина был задержан. В отношении него возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").