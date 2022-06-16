В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID в мире

В ВОЗ не исключают, что заболеваемость коронавирусом в мире в этом году может вырасти. Соответствующее заявление в интервью "Известиям" сделала представитель организации в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Эти прогнозы я оставлю эпидемиологам. Но учитывая, что значительное количество людей не встретилось с вирусом и не вакцинировалось, подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело", - отметила Вуйнович.

Она также считает, что в нынешних условиях может сильнее проявляться и эпидемия гриппа.

Ведь в настоящее время в мире практически прекратили вводить локдауны, а это означает, что вирус будет распространяться намного интенсивнее.