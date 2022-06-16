Представитель ВОЗ назвала две основные угрозы для Европы и России

Туберкулез и ВИЧ никуда не ушли из Европы и все еще угрожают как Евросоюзу, так и России. Соответствующее заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отвечая на вопрос журналистов "Известий" о том, какие заболевания угрожают Европе и России, она отметила, что конкретные болезни назвать трудно.

"Никуда не ушли ни туберкулез, ни ВИЧ / СПИД, ни корь. Нужна хорошая вакцинация, скрининги. Это защищает население от болезней, которые мы знаем", - отметила Вуйнович.

По ее словам, болезни не попадают на Землю из космоса, а вот в мире животных есть разные вирусы. Чтобы избежать близкого знакомства с ними, нужно чаще мыть руки и соблюдать определенные правила предосторожности.