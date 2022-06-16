Наглый примат заглянул под платье туристке

Молодая туристка по имени Джен привлекла внимание двух обезьян, одна из которых сначала попыталась стащить кварцевое ожерелье с шеи девушки, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Любительница дикой природы, запечатлевая саму себя, позволила зверям подойти ближе. После того, как блестящий предмет был отобран у первого примата, его сородич стал действовать решительнее и заглянул под юбку девушки.

Видеоролик, размещённый в Instagram, за короткое время привлёк внимание более 250 тысяч пользователей.