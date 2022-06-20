Необычное поведение бобра изумило посетителей музея в Канаде

Туристы, собравшиеся в интерактивном музее науки Science North, находящемся в Большом Садбери (провинция Онтарио, Канада), вынуждены были уступить дорогу обитателю местного водоёма, прокладывающему свой путь по вестибюлю заведения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Водоплавающиего строителя не остановило нахождение большого количества людей на пути и он протащил большую ветку дерева через помещение.

Очевидцы необычного поведения животного запечатлели забавную сцену, произошедшую 9 июня в научном заведении, пользующемся большой популярностью среди туристов.