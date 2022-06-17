https://news.day.az/world/1471194.html Акула атаковала подводного рыбака на Багамах - ВИДЕО
Акула атаковала подводного рыбака на Багамах - ВИДЕО
Группа аквалангистов, совершающая подводное путешествие возле багамского острова Эльютера, привлекла внимание рифовых акул, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Одна из морских хищниц, увидев добычу - инвазивную крылатку, на конце копья, промахнулась и врезалась своим тупорылым носом в одного из участников промысла.
Оказавшийся на пути у хищницы аквалангист запечатлел открытую акулью пасть. Со слов автора видео, ему сильно повезло и он в результате атаки не пострадал.
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