Акула атаковала подводного рыбака на Багамах
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Группа аквалангистов, совершающая подводное путешествие возле багамского острова Эльютера, привлекла внимание рифовых акул, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Одна из морских хищниц, увидев добычу - инвазивную крылатку, на конце копья, промахнулась и врезалась своим тупорылым носом в одного из участников промысла.

Оказавшийся на пути у хищницы аквалангист запечатлел открытую акулью пасть. Со слов автора видео, ему сильно повезло и он в результате атаки не пострадал.