Акула атаковала подводного рыбака на Багамах

Группа аквалангистов, совершающая подводное путешествие возле багамского острова Эльютера, привлекла внимание рифовых акул, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Одна из морских хищниц, увидев добычу - инвазивную крылатку, на конце копья, промахнулась и врезалась своим тупорылым носом в одного из участников промысла.

Оказавшийся на пути у хищницы аквалангист запечатлел открытую акулью пасть. Со слов автора видео, ему сильно повезло и он в результате атаки не пострадал.