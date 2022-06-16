В Мексике крокодил напал на пьяного мужчину

В городе Вильяэрмоса, Мексика, крокодил напал на пьяного мужчину, который бросал в него камни, и попытался за ногу утащить его в воду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выходка мужчины попала на видео. На кадрах видно, как в ответ на его провокацию рептилия вылезает на берег и хватает его за ногу. Крокодил попытался отомстить обидчику и затащить его в воду, но тот сумел отбиться. Неизвестно, получил ли мужчина травму, но от водоема он ушел самостоятельно.

Директор муниципальной службы гражданской обороны Хосе Артуро Гомес Асенсио объяснил, что агрессия рептилии могла быть вызвана не только тем, что пьяный кидал в нее камни, но и желанием защитить отложенные яйца с будущим потомством. Асенсио добавил, что на мужчину напала самка.