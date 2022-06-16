Дальнобойщик уснул за рулем фуры и пережил падение с моста

Камеры наблюдения, которыми была оборудована кабина фуры, запечатлели момент автокатастрофы, произошедшей по вине водителя, прятавшего свою роскошную причёчску под зелёной чалмой, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Работник транспортной компании имел неосторожность заснуть во время управления большегрузом и очнулся, когда транспортное средство подъезжало к мосту.

Судя по кадрам записи, водителю повезло и он пережил падение с насыпи в кабине транспортного средства.